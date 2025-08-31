Обновленную 4K-версия аниме Хаяо Миядзаки показывают, в частности, в зеленоградских кинотеатрах в ТЦ «Зеленопарк» и «Иридиум»

"Принцесса Мононоке" впервые вышла в 1997 году. Действие разворачивается в эпоху Муромати: юный принц Аситака, пораженный проклятием, оказывается втянутым в противостояние промышленного Железного города и духов природы, среди которых живет воительница Мононоке.

Показ приурочен к 40-летию студии Ghibli. Картина стала одной из ключевых работ Миядзаки и признана шедевром мировой анимации. Повторный релиз с цифровой реставрацией в 4K позволяет увидеть фильм в лучшем качестве за всю историю проката.

Билеты 430-530 рублей на сайте «Яндекс Афиша» по ссылке.