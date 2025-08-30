Форум «Дискрет» — событие на стыке науки, искусства и электроники. Организаторы представляют его как праздник музыкальной и аудиовизуальной электроники, где встретятся студенты, инженеры, музыканты, художники и разработчики.

В программе:

выставка образцов аудио- и аудиовизуальной техники от местных разработчиков и производителей;

демонстрации музыкальных электронных приборов от исследовательских групп, лабораторий и авторских проектов;

экскурсия по закулисью театра и специальные туры по экспозиции;

лекции и мастер-классы, посвященные синтезу звука и света, а также новым технологиям в творческих индустриях;

обсуждение будущего креативных технологий и общее собрание экспертов.

В экспозиции форума будут показаны четырёхканальная звуковая система, моделирующая поведение окружающей среды и светозвуковая установка, в которой колебания управляют световыми лучами.

Отдельный блок форума посвящен звуковым экспериментам. Работает опен-колл для саунд-художников: лучшие работы войдут в плейлист форума и будут представлены в многоканальной звуковой инсталляции. А на лекции «Лаборатория звуков» расскажут о создании музыки из подручных средств.

На мини-сцене состоятся совместные музыкальные выступления с использованием представленных приборов.

Участие бесплатное, но требуется регистрация. Формы заявок опубликованы в телеграм-канале организаторов: @forumcreativetech.