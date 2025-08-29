31 августа волонтеры вновь соберутся в зеленоградском перинатальном центре (улица Александровка, дом 8 — напротив 14-го микрорайона), чтобы продолжить работу над арт-проектом «Семейный альбом».

На этот раз предстоит доделать небольшие детали уже оформленных рисунков: прорисовать лица, цветы, бабочек и т. д.

Работа арт-проекта «Веселый коридор» в Зеленограде началась больше года назад — первую роспись делали сами медики. Затем над стенами перинатального центра работали многочисленные волонтеры, в том числе корпоративные — из компаний «Улыбка радуги», «СберСтрахование» и Rostic`s.

Присоединиться могут все желающие, умеющие копировать пример или готовые самостоятельно взять на себя отдельные фрагменты работы. Профессиональным художником быть не обязательно. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor

Работы будут идти с 13:00 до 17:30. Регистрация на участие открыта через телеграм Enot_Olya.