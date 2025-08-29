Концерт «Последний день лета» проведёт школа барабанов Dedov Drums. Организаторы обещают барабанное шоу, танцы и интерактивные активности для всей семьи.

На сцену выйдут как преподаватели, так и ученики школы — программа покажет, как музыка объединяет людей разных возрастов.

Программа подходит для всех возрастов: от малышей до взрослых. Начало — в 13:00, вход — свободный, регистрация не требуется.

