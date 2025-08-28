Фестиваль пройдёт 6 сентября на сценах клуба. Основная программа состоит из выступления четырех замечательных коллективов, вечером — закрытие фестиваля: концерт и джем-сейшн.

Вход на выступления основной программы свободный, билеты на закрытие можно приобрести на сайте dk41.ru

Программа фестиваля:

16:30 Матвей Михеев & Co:

Виртуозный саксофонист представит программу современного джаза.

17:30 Ани Минасян:

Джазовая певица, лауреат международных конкурсов исполнит джазовые песни под аккомпанемент Эдуарда Риккера (гитара) и Полины Белан (контрабас).

18:30 Трио Якова Окуня:

Лидер современной российской джазовой сцены выступит с программой, посвященной Сонни Роллинсу, Джон Колтрейну и Орнету Колману. В составе трио Яков Окунь (барабаны), Станислав Должков (саксофон), Михаил Дмитриев (контрабас).

19:30 «Синус Пи Трио»:

Трио амбициозных молодых музыкантов, в составе которого Насим Стуров (тенор-саксофон), Егор Кучков (контрабас) и Сергей Агеев (барабаны). В программе утонченный пост-боп: авторские сочинения и аранжировки.

21:00 Торжественное закрытие фестиваля:

Квинтет Константина Коваленко, джем-сейшн с участниками фестиваля.

В первой части вечера — авторская музыка в исполнении квинтета.

Во второй части вечера — большой джазовый джем-сейшн участников фестиваля, торжественное закрытие, вечеринка.

Билеты на сайте dk41.ru

Дресс-код: коктейль

ДК41 — это новый зеленоградский джаз-клуб, в котором каждую неделю проходят джазовые концерты известных мастеров жанра. За неполный год работы ДК41 провел уже более 150 концертов. Красивая сцена, прекрасные музыканты, вкусная кухня и атмосфера классического джаз-клуба.

Адрес: Савелкинский проезд, 10