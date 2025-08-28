Экскурсии организует проект «Московское долголетие». Они проходит по центральной части столицы с отправлением и возвращением от причала «Крымский мост» на Фрунзенской набережной (метро «Парк культуры»). Участников сопровождают профессиональные гиды, которые рассказывают о достопримечательностях Москвы.

На борту теплохода есть открытая палуба с панорамным видом и закрытая палуба, защищающая от солнца и дождя. Во время поездки организуют чаепитие.

Участником проекта «Московское долголетие» могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись доступна в будние дни.

Этой возможностью можно воспользоваться один раз за сезон. Записаться на прогулку можно по телефону +7-936-281-76-14.