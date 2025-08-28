Легендарный научно?фантастический боевик вышел в повторный прокат. Посмотреть можно в кинотеатре «Каро» (в ТЦ «Иридиум»). Билеты — 330 рублей, доступны вечерние сеансы.

«Терминатор 2: Судный день» вышел летом 1991 года. По сюжету фильма искусственный интеллект Скайнет отправляет в прошлое модель робота-убийцу, чтобы убить ребенка, который в будущем станет лидером сопротивления. Сопротивление отправляет обратно менее продвинутого, перепрограммированного Терминатора, чтобы защитить ребенка и обеспечить будущее человечества.

Картина известна новаторскими компьютерными спецэффектами для своего времени — она стала самым кассовым фильмом 1991 года и получила четыре премии «Оскар».

