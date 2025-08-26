В последнюю субботу лета в клубе «Кинематограф» состоится концерт с участием трёх панк-коллективов, представляющих разные направления жанра.

«Харк» — трэш-панк-группа из Москвы, быстро набравшая популярность после выхода нового релиза. Яркое и агрессивное звучание, провокационные тексты и мощная подача делают их одним из самых заметных молодых проектов на панк-сцене.

«Иди учи уроки» — зеленоградский коллектив, известный ортодоксальным панк-звучанием и прямолинейной энергетикой своих выступлений.

«Кромка» — новый проект, в составе которого есть участники группы «Уроки рисования». Музыканты недавно представили дебютный сингл, сочетающий минималистичный звук и панк-атмосферу.

Мероприятие пройдёт на сцене клуба «Кинематограф» (корпус 159). Начало в 20:00, вход — 300 рублей. Билеты доступны по ссылке.