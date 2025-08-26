Выставка, посвящённая Льяловской стоянке — одному из ключевых археологических объектов Подмосковья, где были найдены следы жизни первобытных людей, — откроется в День археолога в КЦД «Метролог» (Менделеево, улица Куйбышева, 11, точка на карте). Начало — в 19:00, вход свободный.

Центральным событием программы станет лекция о первобытной истории от Александра Неклюдова — человека, который своими открытиями переписал историю нашего края, открывший более 15 стоянок древних людей. Неклюдов — автор множества книг, включая увлекательную «Кладоискатели и клады». Он расскажет о своей многолетней работе и новых находках.

Благодаря находкам стоянок древнего человека рядом с Зеленоградом — в Льялово и Клушино — ученые узнали, что люди в северо-западном Подмосковье жили не только в неолите, но и в мезолите — то есть на несколько тысячелетий раньше, чем предполагалось.