Мастер-класс «Гжельская роспись» пройдет во вторник в рамках программы «Лето в Москве»
В программе — рассказ об истории гжельской керамики. Под руководством организаторов участники попробуют перенести традиционные узоры на простые предметы.
«Под руководством мастера вы создадите свой уникальный узор и научитесь наносить расписную краску так, чтобы изделия сохраняли чистоту и гармонию гжели», — обещают организаторы.
Начало — в 18:00. Возрастная категория — 6+. Вход свободный.
