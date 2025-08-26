Мастер-класс «Гжельская роспись» пройдет во вторник в рамках программы «Лето в Москве»

В программе — рассказ об истории гжельской керамики. Под руководством организаторов участники попробуют перенести традиционные узоры на простые предметы.

«Под руководством мастера вы создадите свой уникальный узор и научитесь наносить расписную краску так, чтобы изделия сохраняли чистоту и гармонию гжели», — обещают организаторы.

Начало — в 18:00. Возрастная категория — 6+. Вход свободный.