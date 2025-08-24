В новом шоу «Второй сольный концерт» зрителей ждут стильные танцевальные номера, уникальная хореография и инновационные визуальные решения. Постановку готовили художественный руководитель и фронтмен коллектива Дмитрий Ваганов вместе с режиссёром Алексеем Карпенко.

DS Crew — танцевальная команда из Перми. В 2022 году она стала победителем телевизионного проекта «Новые танцы» на ТНТ. За последний год артисты провели более 100 концертов в России и ближнем зарубежье, собрав свыше 100 000 зрителей. Их выступления ценят за идеальную синхронность, мощную энергетику и эффектное сочетание музыки, света и движения.

Концерт состоится 25 октября в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Билеты уже в продаже на сайте — от 2000 до 6000 рублей.