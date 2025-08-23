Иван Золо — молодой музыкальный исполнитель, ставший популярным в соцсетях. Он начал свою карьеру пять лет назад, создав аккаунт в тиктоке, где публиковал танцы и челленджи. Сейчас его аудитория в соцсетях превышает 1,8?млн подписчиков.

Музыка стала продолжением медийной активности блогера — с 2022 года исполнитель выкладывает на ютубе треки, некоторые из которых собирают сотни тысяч просмотров.

Концерт состоится 7 ноября в клубе Sova. Организаторы обещают насыщенную программу, живое общение с артистом и мощную энергетику, покорившую миллионы сердец по всей стране: «Это больше чем концерт — это встреча с легендой интернета».

Адрес клуба: Савелкинский проезд, 12. Билеты доступны на «Яндекс Афише» — ссылка в первом комментарии