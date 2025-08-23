В программе — работы, созданные в лучших традициях отечественной анимации. Мультфильмы расскажут о значении труда и радости от добрых поступков, культуре и истории России.
Большинство картин, показанных в рамках акции, не выходят в широкий прокат и недоступны в интернете. Организаторы отмечают, что эти показы станут редкой возможностью увидеть работы современных российских аниматоров.
Сеансы пройдут в театральном зале КЦ «Зеленоград»:
- 25 августа в 16:00 — программа для зрителей 0+, в 17:15 — программа 12+
- 30 августа в 16:30 — программа 0+
- 1 сентября в 18:00 — программа 6+
Вход — свободный, предварительная регистрация не требуется.
