В программе — работы, созданные в лучших традициях отечественной анимации. Мультфильмы расскажут о значении труда и радости от добрых поступков, культуре и истории России.

Большинство картин, показанных в рамках акции, не выходят в широкий прокат и недоступны в интернете. Организаторы отмечают, что эти показы станут редкой возможностью увидеть работы современных российских аниматоров.

Сеансы пройдут в театральном зале КЦ «Зеленоград»:

25 августа в 16:00 — программа для зрителей 0+, в 17:15 — программа 12+

30 августа в 16:30 — программа 0+

1 сентября в 18:00 — программа 6+

Вход — свободный, предварительная регистрация не требуется.