Музыкальный проект «Поем наше» приглашает на концерт «ПроЛето», который состоится в среду, 28 августа, на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, д.?1). Зрителей ждет душевная программа от ведущих проекта — Натальи Парфеновой и Сергея Косицына.

Финал концерта станет интерактивным: до 24 августа в телеграм-канале проекта можно проголосовать за песни «На бис!» — их исполнение завершит программу. Выбрать можно из списка, в котором 174 песни — там есть как детские песни, так и классика рока с хитами 90-х.

Начало — в 19:00. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 6+.