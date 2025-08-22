До 28 сентября в библиотеке, расположенной в корпусе 2008, можно увидеть работы художницы Екатерины Новиковой. Экспозиция получила название «Атлантика» и посвящена миру океана.

Большинство представленных картин выполнено в технике точечной графики с использованием цветных гелевых ручек. В основе метода — создание изображения из множества мелких точек. Такой прием помогает передать объем, глубину и фактуру рисунка.

По словам организаторов, именно эта техника особенно удачно подчеркивает таинственность подводного мира и красоту его обитателей.

Екатерина Новикова изучала основы академического рисунка и начинала свой творческий путь в Детской художественной школе №9 в 4-м микрорайоне.

Выставка работает со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — выходной, 26 августа — санитарный день. Вход свободный, регистрация не требуется.