В программе интенсива — лекция о философии и культурном контексте японской флористики, рассказа об истории стиля и традициях старейшей школы икебаны в Японии — Икэнобо.

Морибана — это стиль икебаны, для которого используют низкие широкие вазы круглой, овальной или квадратной формы. Цветочные композиции крепятся с помощью специального металлического держателя — кензана.

Занятия будут проходить 26, 27 и 28 августа с 19:00 до 21:00 в аудитории 236. Участие бесплатное. Регистрация и подробности — по телефону: +7-977-945-42-52 (Виктория). Возрастное ограничение: 16+.