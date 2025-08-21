Одной из площадок этой всероссийский акции станет Культурный центр «Зеленоград». Праздничная программа откроется в 16:00 концертными номерами творческих коллективов, включая театры, хореографические студии и музыкальные ансамбли.
Затем в киноконцертном зале будут показаны фильмы:
- 17:00 — сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+);
- 19:00 — военная драма «Группа крови» (12+);
- 21:00 — мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» (18+).
Еще одна площадка — библиотека в корпусе 1462. Здесь кинопоказы пройдут с 16:00 до 22:00. В программе те же фильмы, но в другом порядке:
- 16:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»
- 18:00 — «Пророк. История Александра Пушкина»
- 20:20 — «Группа крови»
Вход свободный, регистрация не требуется.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости