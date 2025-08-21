Еще одна площадка — библиотека в корпусе 1462. Здесь кинопоказы пройдут с 16:00 до 22:00. В программе те же фильмы, но в другом порядке:

16:00 — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

18:00 — «Пророк. История Александра Пушкина»

20:20 — «Группа крови»

Вход свободный, регистрация не требуется.