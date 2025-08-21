В эту пятницу пройдет серия мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации.

Утром, в 11:00, у «Перекрестка» на Солнечной аллее (корпус 900) начнется раздача ленточек с триколором. Представители управы расскажут о значении государственного флага, его истории и символике. Каждый желающий сможет получить праздничную ленточку и поучаствовать в тематической беседе.

С 16:00 на бульварной зоне у Михайловского пруда в 15-м микрорайоне начнется интерактивная программа под открытым небом. Гостей ждут аквагрим в цветах триколора, мастер-классы «Голубь мира» и «Праздничное облако», настольный керлинг, мини-гольф, анимационные игры и большой баскетбол.

Праздничный день завершится концертом «Под флагом единым!» в Культурном центре «Зеленоград» на Центральной площади. Начало — в 18:00. В программе — выступления творческих коллективов: театра танца «Сапфир», ансамбля «Вдохновение», хора «Ковчег», этноклуба «Дикое поле» и других.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно с 1994 года. Он утвержден указом президента Бориса Ельцина и посвящён официальному признанию бело-сине-красного триколора в качестве государственного флага России.

Во времена Петра I бело-сине-красное полотнище использовалось как флаг российского торгового флота. В августе 1991 года исторический триколор был поднят над зданием Верховного Совета РСФСР в Москве — после неудавшегося путча ГКЧП. Тогда же триколор был официально признан символом новой России. Спустя три года этот день стал праздничным.