В эту пятницу в библиотеке в корпусе 232 состоится встреча вязального сообщества «Все связано». Мероприятие рассчитано на взрослых участников, интересующихся вязанием.
Посетители смогут работать над своими изделиями в компании единомышленников, обмениваться опытом и идеями. Организаторы отмечают, что участникам желательно принести с собой спицы и пряжу.
Встреча пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: Зеленоград, корпус 232. Участие бесплатное, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 18+. Такие встречи проходят регулярно.
