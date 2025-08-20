Концерт группы «Лаврес» пройдет в рамках проекта «Музыкальные четверги» в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером).

В программе — русские и зарубежные хиты в авторских кавер-версиях. Солистка коллектива Наталья Лаврентьева исполнит композиции разных эпох. Ее будут сопровождать музыканты: Александр Кузнецов (гитара), Михаил Кузенко (бас) и Кирилл Лаврентьев (ударные).

Организаторы обещают теплую атмосферу, живое звучание и заряд позитива для всех гостей. Вокал и инструментальные партии должны сделать этот летний вечер запоминающимся для всей семьи.

Начало — в 18:30, концерт продлится около часа. Вход свободный.