Концерт группы «Лаврес» пройдет в рамках проекта «Музыкальные четверги» в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером).
В программе — русские и зарубежные хиты в авторских кавер-версиях. Солистка коллектива Наталья Лаврентьева исполнит композиции разных эпох. Ее будут сопровождать музыканты: Александр Кузнецов (гитара), Михаил Кузенко (бас) и Кирилл Лаврентьев (ударные).
Организаторы обещают теплую атмосферу, живое звучание и заряд позитива для всех гостей. Вокал и инструментальные партии должны сделать этот летний вечер запоминающимся для всей семьи.
Начало — в 18:30, концерт продлится около часа. Вход свободный.
