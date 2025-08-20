В пятницу в клубе «Кинематограф» пройдёт концерт с участием трех групп, каждая из которых по-своему работает с атмосферой рока и альтернативы.

Solar hammer — стоунер-коллектив из Москвы. Их фирменный стиль — сочетание густых рифов, медленных, тягучих ритмов и плотной подачи.

«Потерянная юность» — группа, сочетающая альтернативное звучание начала 2000-х и элементы эмо-рока. Лиричные тексты и эмоциональная подача сделали их любимцами местной сцены.

«Подоплека Меланжа» — экспериментальный проект из Зеленограда. Музыканты смело смешивают разные жанры, сохраняя при этом мощный, «качающий» звук.

Концерт пройдет на сцене клуба «Кинематограф» (корпус 159). Начало в 20:00, вход — свободный.