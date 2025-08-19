С 1 сентября после капитального ремонта снова заработают здания школы №1151 в корпусе 1469 и школы №853 в корпусе 1128. С 25 по 30 августа родители и ученики смогут посетить обновленное школьное пространство и оценить изменения.
Гостям покажут кабинеты, медиатеки, зоны отдыха и спортивные пространства. Участников экскурсий ждут интерактивные и спортивные активности, а также лекции специалистов Городского психолого-педагогического центра (в будние дни — в 14:30, в субботу — в 10:30).
Экскурсии начинаются каждые 10 минут с 14:00 до 19:50 (30 августа — с 10:00 до 15:50). Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по ссылкам
