Сеансы проходят по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям — в 18:00 и 20:30. На этой неделе в программе:

21 августа — документальный фильм «Московское метро» и «Мой папа — вождь» (6+);

22 августа — «Князь Владимир» (12+) и «Клуб миллиардеров» (18+);

23 августа — «Восточный ветер» (12+) и «Родители строгого режима» (12+);

24 августа — «P.S. Верю в любовь» (18+) и «Месть от кутюр» (18+).

Для гостей действует предварительная регистрация, так как количество мест ограничено — всего на сеанс могут записаться 100 человек. Записаться можно на сайте: leto.mos.ru

Адрес Северного речного вокзала: Ленинградское шоссе, 51. Пешком от метро «Речной вокзал» около 10 минут. До этой станции метро можно доехать на 400-м автобусе или на маршруте e41 до «Ховрино» — оттуда две остановки на метро. На территории речного вокзала есть платная парковка (300-500 рублей в час).