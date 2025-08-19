В среду, 20 августа, на экране документальная драма «Один из нас» (2017) режиссеров Рэйчел Грейди, Хайди Юинг — фильм о жизни людей, покидающих ультраортодоксальную еврейскую общину в Нью-Йорке. Начало — в 20:00.
В четверг, 21 августа, в киноклубе покажут фильм «Время цыган» (1988) режиссера Эмира Кустурицы — эпическую история о семье, магии и преступном мире. Фильм получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 1989 году. Начало — в 21:00.
Английский киноклуб собирается в клубе «Кинематограф» (корпус 159). Вход на все показы свободный, регистрация не требуется.
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости