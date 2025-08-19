В среду, 20 августа, на экране документальная драма «Один из нас» (2017) режиссеров Рэйчел Грейди, Хайди Юинг — фильм о жизни людей, покидающих ультраортодоксальную еврейскую общину в Нью-Йорке. Начало — в 20:00.

В четверг, 21 августа, в киноклубе покажут фильм «Время цыган» (1988) режиссера Эмира Кустурицы — эпическую история о семье, магии и преступном мире. Фильм получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 1989 году. Начало — в 21:00.

Английский киноклуб собирается в клубе «Кинематограф» (корпус 159). Вход на все показы свободный, регистрация не требуется.