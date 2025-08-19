21 августа в 17:30 в актовом зале управы района Савелки в корпусе 311 состоится встреча по обсуждению проекта благоустройства Черного озера с участием проектной организации, представителей префектуры и управы района Савелки.
Вот почему важно прийти:
- это редкая нынче возможность обсудить планы благоустройства, а не их последствия
- это возможность заметить очевидные ошибки проектирования: при всём уважении к специалистам, качество проектирования оставляет желать лучшего, а без внешнего контроля в проектах остаются несуразные ошибки
- чем больше людей придёт, тем внимательнее чиновники отнесутся к качеству работ — значит людям не всё равно
- Чёрное озеро — одна из жемчужин Зеленограда, нельзя допустить, чтобы его испортили.
- Работы на Чёрном озере запланированы на 2026-й год. Что именно планируют сделать, неизвестно — это как раз можно будет узнать на встрече.
В прошлом году от зеленоградского депутата в Госдуме Ирины Белых стало известно, что планируют реконструкцию участка аллеи Лесные пруды от Московского проспекта до Чёрного озера. «Прорабатывают возможность создания места досуга и притяжения жителей в формате „Маленький Арбат“ с возможностью размещения картинных выставок и музыкальных сопровождений», — рассказывала тогда Белых. Сохранились ли эти планы, станет известно после встречи — мы вам расскажем.
