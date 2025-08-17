Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов России. Провожаем лето, наслаждаемся последними лучиками солнца, готовимся к 1 сентября и радуем себя любимых.
Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, парфюм, украшения, керамику, аксессуары для взрослых и детей, изделия из кожи и дерева, игрушки, канцелярию, декор для дома, текстиль, чай и сладости.
А также Встречайте в программе:
- DJ
- Летняя фотозона
- Роспись хной «Мехенди»
- Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»
До Встречи, любимый Зеленоград!
