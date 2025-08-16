В это воскресенье на летней веранде КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом?1) состоится танцевальное мероприятие для поклонников корейской поп-культуры.

Программа начнется с мастер-класса, на котором участники смогут разучить популярные движения в стиле K-Pop. После этого вечеринка продолжится свободными танцами. Организаторы отмечают, что встреча станет возможностью для гостей не только улучшить свои навыки, но и познакомиться с единомышленниками.

K-Pop (корейская поп-музыка) — музыкальное направление, сочетающее элементы поп, хип-хоп, R&B и электронной музыки. Его популярность во всём мире объясняется запоминающимися мелодиями, эффектными клипами и синхронной хореографией. Каждое выступление в этом жанре превращается в яркое шоу.

Мероприятие рассчитано на участников от 16 лет. Начало в 16:30, вход — свободный, регистрация не требуется.