Концерт «Мир, который нужен мне!» пройдёт в воскресенье в рамках фестиваля «Лето в Москве».

В программе — произведения разных жанров, объединенные темой стремления человечества к миру и гармонии. Организаторы обещают известные песни в ярком и живом исполнении.

Концерт подготовила вокальная студия «Амадеус». Студия создана в 2014 году хормейстером Мариной Кузнецовой. По словам организаторов, выступление станет возможностью провести летний вечер с качественной музыкой в тёплой атмосфере.

Начало — в 18:00. Возрастная категория — 6+. Вход свободный.