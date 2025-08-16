У зеленоградцев есть уникальная возможность посмотреть две постановки знаменитой шекспировской комедии «Двенадцатая ночь»:

Уже завтра, 17 августа в 15:00 — в постановке Шекспировского театра «Глобус» с участием британских суперзвёзд Стивена Фрая и Марка Райлэнса. В Лондон ехать не придётся — спектакль покажут в кинотеатре в ТЦ «Зеленопарк»: на большом экране, на английском языке с русскими субтитрами. Билеты по 600 рублей на afisha.yandex.ru

А 20 сентября — в постановке нашего театра «Ведогонь». Билеты на afisha.yandex.ru, начало в 19 часов.

Не упустите эту возможность — вам это понравится!