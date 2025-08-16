У зеленоградцев есть уникальная возможность посмотреть две постановки знаменитой шекспировской комедии «Двенадцатая ночь»:
Уже завтра, 17 августа в 15:00 — в постановке Шекспировского театра «Глобус» с участием британских суперзвёзд Стивена Фрая и Марка Райлэнса. В Лондон ехать не придётся — спектакль покажут в кинотеатре в ТЦ «Зеленопарк»: на большом экране, на английском языке с русскими субтитрами. Билеты по 600 рублей на afisha.yandex.ru
А 20 сентября — в постановке нашего театра «Ведогонь». Билеты на afisha.yandex.ru, начало в 19 часов.
Не упустите эту возможность — вам это понравится!
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама