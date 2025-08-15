Семейные интеллектуально-исторические игры проходят на фестивальной площадке «Легенды Крыма». Ведёт игру Светлана Сладкова — библиотекарь и аккредитованный экскурсовод Москвы.

«Крымский квест» знакомит участников с артефактами площадки «Легенды Крыма» и предлагает за 45 минут пройти увлекательный маршрут, полный загадок и исторических фактов — например, участники узнают, что связывает крымский замок «Ласточкино гнездо» с крюковскими кирпичами Рахманова.

Для детей подготовлено 8 этапов с зашифрованными объектами и заданиями в форме кроссворда. Взрослый квест включает 18 вопросов по истории Крыма и снабжен QR-кодами, ведущими к справочной информации. Те, кто быстрее всех справится с заданиями — получают призы.

Квесты организованы библиотеками Зеленограда при поддержке Объединения культурных и досуговых центров ЗелАО. Ближайшие мероприятия состоятся 15, 22 и 29 августа с 17:00 до 17:45.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.