Любительские соревнования пройдут в этот раз в баре «68 Пауза». В прошлом месяце турнир прошёл в другом крюковском баре. Их организуют команда «Time to win», которая популяризирует этот спорт.
Армрестлинг — это не просто силовое состязание, а часть барной культуры, которая выросла в полноценную спортивную дисциплину. Организаторы подчеркивают, что турнир станет возможностью проверить свои силы и провести вечер в компании единомышленников, а профессиональные судьи гарантируют честное судейство и безопасную борьбу. Победителей ждут призы от организаторов и заведения.
Место проведения: бар «68 Пауза» (корпус 1456). Сбор и разогрев участников — с 19:00. Регистрация — на месте. Начало соревнований — сразу после формирования пар.
