В программе — авторские песни и любимые хиты под гитару.
Концерт пройдет в эту субботу на летней веранде КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом?1) Организаторы приглашают всех желающих солнечный вечер в дружеской среде и атмосферу свободного творчества.
«Своя среда» — это творческое объединение зеленоградских бардов, объединённых любовью к искренней, душевной песне. Участники клуба не в первый раз выступают в КЦ «Зеленоград» — их концерты получают теплый прием зрителей.
Начало — в 18:00. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 12+
