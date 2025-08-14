В программе — авторские песни и любимые хиты под гитару.

Концерт пройдет в эту субботу на летней веранде КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, дом?1) Организаторы приглашают всех желающих солнечный вечер в дружеской среде и атмосферу свободного творчества.

«Своя среда» — это творческое объединение зеленоградских бардов, объединённых любовью к искренней, душевной песне. Участники клуба не в первый раз выступают в КЦ «Зеленоград» — их концерты получают теплый прием зрителей.

Начало — в 18:00. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 12+