В программе — ростовые куклы, анимационная программа и подвижные игры. Организаторы обещают, что праздник подарит участникам и зрителям заряд бодрости и хорошего настроения.
Участники будут состязаться в четырех возрастных категориях:
- дети 5-7 лет
- дети 8-11 лет
- дети 12-15 лет
- родители с колясками
Сбор участников начнётся в 11:00 на аллее у корпуса 414.
Вход — свободный, регистрация не требуется.
