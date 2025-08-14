Велофестиваль для детей и родителей — 15 августа в 4-м микрорайоне 15 августа 11:00

В программе — ростовые куклы, анимационная программа и подвижные игры. Организаторы обещают, что праздник подарит участникам и зрителям заряд бодрости и хорошего настроения.

Участники будут состязаться в четырех возрастных категориях:

  • дети 5-7 лет
  • дети 8-11 лет
  • дети 12-15 лет
  • родители с колясками

Сбор участников начнётся в 11:00 на аллее у корпуса 414.

Вход — свободный, регистрация не требуется.

