Они будут проходить еженедельно в джаз-клубе ДК41. Клуб приглашает как опытных игроков, так и новичков, желающих освоить основы игры.

Участников ждут обучение, практика, разбор задач, мини-турниры и неформальное общение. В клубе рады всем — от школьников до пенсионеров. Организаторы обещают тёплую атмосферу и возможность развивать навыки независимо от уровня подготовки.

Первая встреча в новом формате состоится 14 августа в 19:00. Адрес: Савелкинский проезд, 10. Вход свободный, регистрация не требуется. Возрастное ограничение — 6+. Подробности — на сайте.