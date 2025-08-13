«Беда от нежного сердца» — классическая комедия положений: страсти, брачные интриги и любовные недоразумения. На сцене встречаются петербургские бродячие артисты, богатые женихи и матери, готовые на все ради удачного замужества дочерей. Один из героев пьесы признается: «На троих жениться нельзя, а на одной — мало…»
«После долгого перерыва мы снова обращаемся к жанрам, которые, я уверен, будут востребованы нашей публикой. А у актеров появляется замечательная возможность раскрыть все грани своего дарования в новых ярких ролях», — отметил художественный руководитель театра Павел Курочкин.
Премьерные показы водевиля пройдут 13 сентября (суббота), 14 сентября (воскресенье) и 12 октября (воскресенье). Билеты стоят от 1400 до 2000 рублей и уже доступны по ссылке.