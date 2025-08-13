«После долгого перерыва мы снова обращаемся к жанрам, которые, я уверен, будут востребованы нашей публикой. А у актеров появляется замечательная возможность раскрыть все грани своего дарования в новых ярких ролях», — отметил художественный руководитель театра Павел Курочкин.

Премьерные показы водевиля пройдут 13 сентября (суббота), 14 сентября (воскресенье) и 12 октября (воскресенье). Билеты стоят от 1400 до 2000 рублей и уже доступны по ссылке.