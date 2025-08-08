В это воскресенье в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между Школьным озером и корпусом 1002) состоится очередное мероприятие в рамках проекта «Летние читальни». В программе — мастер-классы, викторины, настольные игры и тематические чтения.

с 10:00 до 12:00 игротека настольных игр.

в 12:00 — мастерская «Смешные лица и маски»

в 13:00 — мастерская «Бумажные монстры и друзья-нелепицы».

с 14:00 — игра «Фотоохота. Монстры среди нас»

в 15:00 — изготовление из бумаги и картона «шляп безумного лета»

в 16:00 — создание «игрушек-забав».

На площадке также можно воспользоваться библиотекой под открытым небом и принять участие в книжной акции «Положись на судьбу» с книгами-сюрпризами.

Мероприятие бесплатное, вход — свободный. Телефон для справок: +7-499-735-85-10.