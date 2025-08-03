Артист, чьи песни были хитами 90-х, исполнит самые узнаваемые композиции, включая «Position №?2», «Вспомни меня», «Роза чайная» и «Где-то далеко идут дожди».

Организаторы обещают в программе «композиции, заставляющие нас задуматься об истинной любви, о смысле жизни, о прекрасных и порочных чувствах, людских страхах, переживаниях, мечтах»

Кай Метов — автор и композитор с более чем десятком альбомов. Он — лауреат премии «Золотой граммофон» и частый участник телепроектов «Песня года», «Шансон года», «Дискотека 80-х».

Концерт рассчитан на широкую аудиторию (6+) и продлится два часа с антрактом. Билеты стоят от 2500 до 5700 рублей, места можно выбрать заранее на сайте Культурного центра «Зеленоград».