Концерт пройдет в киноконцертном зале КЦ «Зеленоград». В программе — хиты разных лет, сопровождаемые лазерными шоу и причудливым видеорядом.

«Юбилейный тур — это не просто концерт, а масштабное шоу, отражающее сразу несколько знаковых дат в истории группы: 45 лет самому коллективу и дебютному альбому „Дым“, 25 лет альбому „Египтянин“, а лидеру группы Эдмунду Шклярскому исполняется 70 лет», — объясняют название тура организаторы.

«Пикник» — легенда российской сцены, основанная в 1981 году. Коллектив известен песнями «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых» и, конечно, «Египтянин». В честь юбилея будет выпущено специальное издание альбома «Дым» на виниле и CD с бонус-треками, а также эксклюзивная атрибутика группы.

Концерт пройдет 3 февраля 2026 года, он рассчитан на зрителей от 12 лет и продлится 2 часа с антрактом. Билеты стоят от 3000 до 8500 рублей — места можно выбрать заранее по ссылке.