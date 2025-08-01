В стендапе «Уже не тот» Андрей шутит на широкий круг тем — от внутреннего взросления до личной жизни и отношений. Его стиль — тонкая ирония, точные наблюдения и бережная работа с острыми темами.
Бебуришвили стал известен после победы в проекте «Comedy Баттл. Суперсезон» в 2014 году. Участвовал в шоу Comedy Club, «Открытый микрофон», «Прожарка на ТНТ», выпустил сольные программы «Эпоха осуждения» и «Не/зависимый».
Большой сольный концерт Андрея Бебуришвили пройдет 27 сентября в Культурном центре «Зеленоград» (18+). Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 1200 до 5200 рублей.
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