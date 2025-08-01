Концерт пройдет в киноконцертном зале КЦ «Зеленоград». В программе прозвучат известные песни коллектива. По словам организаторов, юбилейное выступление станет значимым событием для российской рок-сцены:

«Большой юбилейный концерт — это возможность для „Чайфа“ показать, что в свои 40 лет группа по-прежнему в отличной концертной форме, и ее выступления — радость для любителей хорошей музыки».

«Чайф» — одна старейших российских рок-групп, основанная в 1985 году. Коллектив прославился такими песнями, как «Аргентина — Ямайка 5:0», «Оранжевое настроение» и «Не спеши». За 40 лет «Чайф» выпустил более 20 альбомов, их песни звучали в фильмах «День выборов», «День радио» и «Стиляги».

Концерт рассчитан на зрителей от 6 лет и продлится 2 часа 15 минут без антракта. Билеты стоят от 2500 до 8500 рублей, места можно выбрать заранее на сайте КЦ «Зеленоград».