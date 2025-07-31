В программе — пенное шоу и зажигательная музыка. Организаторы — объединение культурных центров Зеленограда и семейный центр «Термолэнд» — обещают танцы, живое общение и возможность весело провести время с друзьями и близкими.

«Это ваш шанс насладиться жаркими летними моментами прямо в сердце города, не уезжая никуда! В этот вечер пена станет вашим лучшим другом — мы создадим атмосферу, в которой все заботы уйдут на второй план!» — говорят организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Рекомендуется приходить в удобной одежде и взять с собой сменную обувь. Начало — в 18:00.

На фото — как проходит пенная вечеринка в самом «Термолэнде». Как это будет на площади Юности, неизвестно — раньше такое мероприятие в самом городе, кажется, не проводили.