Живые выступления рок-групп состоятся на открытых площадках Зеленограда в ближайшие выходные. Концертная программа приурочена ко дню Ильи Пророка (он совпадает с днем воздушно-десантных войск) и пройдёт в рамках фестиваля «Лето в Москве».
2 августа в 17:00 на площади Юности выступят:
NightStory: метал-группа с женским вокалом, играющая рок с элементами ню-метала и металкора
Vardo: квартет, играющий энергичный и мелодичный рок
Спутник Z: группа, совмещающая тяжёлое звучание и интеллектуальный подход
Mass Defect: метал-группа с женским вокалом, которая фокусируется на мощных рифах и глубоких текстах
3 августа в 18:00 у Михайловского пруда:
Ахой (California): легкий рок с летним настроением
ZelENAgrad: коллектив с мощным гитарным звучанием
Mouse In Da Chaos: группа, которая экспериментирует с разными стилями и направлениями в своих песнях.
Вход свободный, возрастных ограничений нет