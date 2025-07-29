Краска Холи — традиционный элемент индийских праздников. Её делают из муки и безопасных пищевых красителей — ее весело разбрасывать, она легко отстирывается с одежды и не наносит вред окружающей среде. Это уже третий подобный фестиваль в Солнечногорске в этом году, ещё один прошел в Зеленограде.

Фестиваль пройдет с 19:00 до 21:00, вход — свободный, возрастных ограничений нет. Пакет краски стоит 250 рублей, при покупке четырёх пакетов пятый предоставляется бесплатно. Использование своей краски на фестивале запрещено. Организаторы подчеркивают, что мероприятие состоится при любой погоде.

Добраться до ДК «Выстрел» (улица Драгунского, 1): автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до «Подсолнечной» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.