3 августа на фестивале пройдет Сырный чемпионат России. В нем примут участие ведущие сыроделы страны. Победителей определит профессиональное жюри из российских и международных экспертов. Оценивать будут по нескольким категориям: от молодых сыров до выдержанных сортов с плесенью и добавками.

Фестиваль работает с 9 до 21 часов в деревне Дубровское под Истрой. Проезд: — на машине по трассе М-9 до 39-го км от МКАД (61-й километр Новорижского шоссе). — на электричке от ж/д станции Тушинская до Новоиерусалимской или Истры, далее бесплатные автобусы-шаттлы доставят прямо до фестиваля.

Подробнее на сайте фестиваля.