В «Сырном фестивале» примут участие более 300 фермерских хозяйств из 50 регионов страны. Помимо фермеров, свою продукцию представят 25 виноделен и мастеров народных промыслов.
На ярмарке обещают: сыры из коровьего, козьего и овечьего молока, мясные и рыбные деликатесы, мед, грибы, ягоды, травяные чаи, вина, свежая выпечка и изделия ручной работы.
На территории будут работать зоны отдыха, фотозоны и фудкорт.
Для детей — аттракционы, мастер-классы и мини-ферма с животными.
3 августа на фестивале пройдет Сырный чемпионат России. В нем примут участие ведущие сыроделы страны. Победителей определит профессиональное жюри из российских и международных экспертов. Оценивать будут по нескольким категориям: от молодых сыров до выдержанных сортов с плесенью и добавками.
Фестиваль работает с 9 до 21 часов в деревне Дубровское под Истрой. Проезд: — на машине по трассе М-9 до 39-го км от МКАД (61-й километр Новорижского шоссе). — на электричке от ж/д станции Тушинская до Новоиерусалимской или Истры, далее бесплатные автобусы-шаттлы доставят прямо до фестиваля.