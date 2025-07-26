Группа основана в 2000 году Константином Кулясовым. Их песня «Родина» стала хитом в 2009 году и попала в ротацию «Нашего радио». В 2013 года коллектив выступал на «Нашествии» — крупнейшем рок-фестивале страны.

Концерт в Зеленограде пройдет 8 ноября в клубе «Sova» и будет приурочен к 25-летию коллектива. Организаторы обещают драйвовое «электрическое» звучание, фирменную подачу и атмосферу живого рока. Помимо хитов прошлых лет в программе — новые песни с будущего альбома.

Начало концерта — 20:00, программа рассчитана на два часа. Адрес клуба: Савелкинский проезд, 12. Билеты доступны по ссылке: clck.ru/3N2myB и стоят от 2200 до 3000 рублей.