Трибьют-концерт коллектива One vision представит песни группы Queen в сопровождении симфонического оркестра. Прозвучат знаковые хиты: Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On и другие.

Организаторы обещают насыщенное шоу, в котором классическое звучание оркестра соединится с энергией рок-легенд.

Проект One vision зарекомендовал себя как один из лучших трибьютов Queen — а участие симфонического оркестра придает знакомым композициям новое звучание и масштаб.

Большой трибьют группы «Queen» пройдет 26 октября в Культурном центре «Зеленоград». Билеты уже в продаже на сайте КЦ — от 2000 до 5000 рублей.