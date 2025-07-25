В эту субботу на площади Юности (напротив «Электрона») состоится масштабный арт-пикник под открытым небом. На нем споют лауреаты конкурсов и артисты студии эстрадного вокала «Шанс», которой руководит солист Большого театра Николай Щемлев. Он также станет хедлайнером мероприятия.

В программе — живой рок-концерт с хитами легендарных групп и исполнителей: «Ария», «Мельница», «А-Студио», «Земляне», «Мираж» и другие. В программе прозвучат песни «Беспечный ангел», «Трава у дома», «Я свободен» и другие известные композиции.

По словам организаторов — ГБУ «Талисман» — арт-пикник вдохновит молодежь на активную и творческую жизнь, свободную от зависимостей.

Начало мероприятия — в 16:00. Вход — свободный.