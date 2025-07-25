В эту субботу бар «Хмель и Кофе» проведет праздничное мероприятие в честь своего дня рождения. В программе — концерты, конкурсы, детские развлечения и музыкальный финал с участием барабанщиков школы Dedov Drums.

Организаторы обещают насыщенную программу для гостей всех возрастов. Праздник начнется в 12:00 — викторины, командные конкурсы и подарки от партнеров мероприятия. С 15:00 начнется детская программа с аниматорами и шоу мыльных пузырей от Bad Family. С 19:30 планируется DJ-сет в сопровождении живых барабанов — выступление продлится до 21:00.

По словам организаторов, мероприятия ориентировано на семейную аудиторию. Праздник пройдет на площадке у бара «Хмель и Кофе» по адресу: Новокрюковская улица, 7. Вход — свободный.