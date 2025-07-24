Двухдневный фестиваль на выходных пройден в рамках городской программы «Лето в Москве». Организаторы обещают насыщенную программу:

В субботу заявлены лектории «Что в старину носили женщины и мужчины» и мастерские — гигантская раскраска, роспись пряников, изготовление традиционного женского наряда, мезенская роспись на футболках, выкройка и пошив рубахи. Активности начнутся в 10:00 и продлятся до 17:30 — а закроет день шоу-балет «Баской» (18:00—19:00).

На второй день фестиваля в программе запланированы лектории «Мануфактуры и импортозамещение», «История лоскутного шитья» и «Как на самом деле выглядел костюм на Руси». На мастерских можно будет раскрасить гигантскую раскраску, полепить цветы из пластилина, сделать лоскутную игольницу и украшения в стиле бохо. Активности продлятся с 10:00 до 17:00.

С 12:00 до 13:00 будет показан кукольный спектакль «Заюшкина избушка», а окончится фестиваль большим хороводом (начало — в 18:00)

В течение обоих дней фестиваля можно будет сыграть в подвижные игры (гигантский боулинг, парашют, большой дартс), поучаствовать в «Веселых стартах», сразиться в настольные игры. Также будет работать зона аквагрима. Вход — свободный, регистрация — не требуется.