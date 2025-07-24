В пятницу в клубе «Кинематограф» состоится бесплатный концерт с участием трех независимых рок-групп, каждая из которых представляет разные направления современной рок-сцены.

Московское трио «Public Static Void Main» известно грубым и прямолинейным звучанием в духе классического хард-рока. Участники группы называют себя «олдбойз», подчеркивая приверженность старой школе тяжёлой музыки.

Группа «Aether» из Жуковского выступит с материалом, погружающим в атмосферу doom-рока: замедленные ритмы, плотное звучание и тягучие, медитативные композиции.

Замыкает тройку участников «Довод» — группа из Калужской области, сочетающая в своем творчестве элементы пост-рока, стоунера и альтернативы. Их стиль отличается непредсказуемыми переходами и плотной подачей.

Мероприятие пройдёт на площадке клуба «Кинематограф» (корпус 159). Начало в 20:00, вход — свободный.